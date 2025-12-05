Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:40, 5 декабря 2025Экономика

В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

Депутат Говырин: Фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9,5 тыс. руб.
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в следующем году составит около 9,5 тысяч рублей. Об этом журналистам РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Как уточняется, конкретная фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек. Парламентарий подчеркивал, что страховые пенсии в России повысятся с 1 января 2026 года. Индексация коснется всех получателей, включая и работающих пенсионеров.

Ранее депутаты предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом. Документом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости россиянина. Как уточнил глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, средства предлагают выплачивать к концу декабря, чтобы россияне имели дополнительные деньги на празднование и покупку подарков родным.

Уже в конце декабря 2025 года пожилые россияне получат проиндексированную пенсию, о чем сообщил глава комитета Госдумы (ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Индексация окажется выше прогнозируемой годовой инфляции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    Путина назвали одним из самых загадочных лидеров

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok