В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

Депутат Говырин: Фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9,5 тыс. руб.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в следующем году составит около 9,5 тысяч рублей. Об этом журналистам РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Как уточняется, конкретная фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек. Парламентарий подчеркивал, что страховые пенсии в России повысятся с 1 января 2026 года. Индексация коснется всех получателей, включая и работающих пенсионеров.

Ранее депутаты предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом. Документом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости россиянина. Как уточнил глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, средства предлагают выплачивать к концу декабря, чтобы россияне имели дополнительные деньги на празднование и покупку подарков родным.

Уже в конце декабря 2025 года пожилые россияне получат проиндексированную пенсию, о чем сообщил глава комитета Госдумы (ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Индексация окажется выше прогнозируемой годовой инфляции.