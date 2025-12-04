В России предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом

Депутаты СР внесут в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии к концу декабря

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам России перед новогодними праздниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором инициативы выступил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Документом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости россиянина. Однако выплата должна быть не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России на текущий год. «В 2025 году это около 22,8 тысячи рублей», — отметил Миронов.

Миронов уточнил, что средства предлагают выплачивать к концу декабря, чтобы у россиян были дополнительные деньги на празднование Нового года и покупку подарков родным.

Ранее в Госдуме высказались об обязательном введении 13-й зарплаты. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что эта выплата является правом работодателя.