Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:41, 6 декабря 2025Мир

Глава Пентагона рассказал о работе США над завершением конфликта на Украине

Хегсет: США неустанно работают над завершением конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

США неустанно работают над урегулированием украинского конфликта, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет ТАСС.

Министр войны уточнил, что менее чем за год президент США Дональд Трамп заключил восемь крупных мирных соглашений, включая документ о прекращении войны в Газе.

По его словам, Вашингтон вкладывает большие усилия в завершение боевых действий. «Под руководством президента мы неустанно работаем над тем, чтобы положить конец трагической войне на Украине — войне, которая никогда бы не началась, если бы он был президентом», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мрачной реальности ВСУ из-за потери Красноармейска

    В Пентагоне уличили Байдена в безразличии к США из-за конфликта на Украине

    Глава Пентагона заявил об открытости Трампа к диалогу с Путиным и Си Цзиньпином

    «Своих людей он повязывал кровью». Джако создал самую мощную банду наемных убийц в России. Как его люди ликвидировали 50 человек?

    Сафонов впервые за полгода попал в стартовый состав ПСЖ

    В России оценили возможность военного конфликта с Европой

    Шеф Пентагона призвал не сомневаться в способности Трампа применить силу

    Глава Пентагона рассказал о работе США над завершением конфликта на Украине

    Лариса Долина впервые вышла на сцену после интервью о скандале с квартирой

    В Британии заявили о новом подходе ЕС к построению энергосети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok