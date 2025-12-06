Реклама

12:22, 6 декабря 2025

Российская туристка подралась с тайскими эскортницами из-за курения

Виктория Кондратьева
Российская туристка стала жертвой драки с бельгийским туристом и сопровождавшими его тайскими эскортницами из-за того, что сделала им замечание о курении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В частности, пара москвичей отдыхала на пляже в Паттайе. Однако к ним прилег бельгиец в компании тайских девушек, серьезно уступавших ему в возрасте. Россиянка попросила европейца не курить, сославшись, что это запрещено по законам Таиланда.

«Но мужчину просьба разозлила, он пнул ногой песок, чтобы тот полетел в глаза девушке. Пострадавшая сделала в ответ тоже самое. Тогда одна из спутниц бельгийца сорвала с россиянки лифчик — началась драка», — отмечается в сообщении.

Драку приехала разнимать полиция, однако от россиянки потребовали выплатить штраф за поврежденное ухо одной из девушек. После отказа российским туристам грозит депортация.

Ранее стало известно, что российский турпоток в Таиланд к концу 2025 года достигнет 1,8 миллиона человек и поставит исторический рекорд. Уточняется, что в 2013 году эту популярную страну Азии посетили около 1,7 миллиона россиян. А в 2025-м число побывавших там туристов из РФ уже приблизилось к рекордным значениям, составив 1,6 миллиона по итогам первых 11 месяцев. Ожидается, что в декабре Таиланд посетят еще около 200 тысяч соотечественников, тем самым обновив рекорд

