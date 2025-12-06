Реклама

02:56, 6 декабря 2025Россия

Российские десантники создали систему противодействия БПЛА ВСУ

РИА Новости: Российские десантники выстроили систему противодействия БПЛА ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские десантники на левом берегу Днепра выстроили систему противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник противовоздушной обороны (ПВО) 331-го гвардейского парашютно-десантного полка с позывным Тор в беседе с РИА Новости.

«Выработана многофункциональная система противодействия БПЛА противника. Данная система начинается от линии боевого соприкосновения и до тыловых районов выстраивается», — рассказал Тор.

По его словам, данная система включает расчеты БПЛА и посты воздушного наблюдения. Тор уточнил, что в ноябре стрелки и снайперы полка уничтожили около 30 украинских гексакоптеров.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины вместе с расчетами операторов в Запорожской области. Удар попал на видео.

