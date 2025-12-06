Российские десантники создали систему противодействия БПЛА ВСУ

РИА Новости: Российские десантники выстроили систему противодействия БПЛА ВСУ

Российские десантники на левом берегу Днепра выстроили систему противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник противовоздушной обороны (ПВО) 331-го гвардейского парашютно-десантного полка с позывным Тор в беседе с РИА Новости.

«Выработана многофункциональная система противодействия БПЛА противника. Данная система начинается от линии боевого соприкосновения и до тыловых районов выстраивается», — рассказал Тор.

По его словам, данная система включает расчеты БПЛА и посты воздушного наблюдения. Тор уточнил, что в ноябре стрелки и снайперы полка уничтожили около 30 украинских гексакоптеров.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины вместе с расчетами операторов в Запорожской области. Удар попал на видео.