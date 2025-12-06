Российским газовщикам захотели существенно расширить полномочия

Газовщикам захотели разрешить беспрепятственно заходить в дома россиян

Сотрудникам газовой службы России захотели существенно расширить полномочия, что позволит им беспрепятственно заходить в квартиры и дома жильцов. Об этом со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, газовщики смогут заходить к жильцам, ранее отказавшимся их пускать для проверки оборудования по решению суда. Документ был принят Госдумой 26 февраля и сейчас он дорабатывается ко второму чтению при участии федеральных органов власти, регионов и экспертного сообщества.

Законотворцы хотят ввести сокращенный срок для рассмотрения таких дел судом, чтобы он не превышал 12 дней. После принятия решения судом, оно будет исполняться немедленно. Планируется и организация процедуры уведомления жильцов о предстоящей проверке.

Подобный законопроект разрабатывается из-за печальной статистики. По данным МЧС, с 2019 года фиксируется рост как взрывов газа, так и пострадавших в результате подобных ЧП. С июля 2024 по июль 2025 года, в результате взрывов бытового газа в России 73 человека получили травмы не совместимые с жизнью, еще 187 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что в жилом доме поселка Куркино Тульской области произошел взрыв во время ремонтных работ, которые проводили местные газовщики.