Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:07, 6 декабря 2025Путешествия

Российского бодибилдера задержали в Лаосе

Российского бодибилдера задержали после дебоша в Лаосе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: cookie_studio / Designed by freepik

Российский бодибилдер был задержан после дебоша в Лаосе. 43-летний москвич угрожал устроить самосожжение на улице, сообщает Telegram-канал Shot.

Владелец фитнес-клуба Игорь путешествовал по Азии. В Камбодже бодибилдер сломал руку, после чего начал прием обезболивающих препаратов. По его словам, от азиатского препарата у него начались проблемы с психикой.

Россиянина госпитализировали в неврологическое отделение больницы столицы Лаоса Вьентьяна, но он сбежал из учреждения и начал громить витрину ближайшего магазина. Как пишет канал, москвич бросался под машины и угрожал расстаться с жизнью прямо на улице.

Полиция доставила бодибилдера в отдел. Отмечается, что сейчас волонтеры ищут родственников россиянина, которые смогут забрать его в Москву.

Ранее в декабре стало известно, что россиянка устроила дебош на борту самолета, который следовал из Дубая в Москву. По словам очевидцев, она бросалась на экипаж и других пассажиров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    В Белгороде научились координировать роботов

    В Нью-Йорке студент поджег спящего пассажира метро

    Раскрыты лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов

    Зеленский подтвердил возможную поездку в Лондон на следующей неделе

    Путин провел телефонный разговор с иностранным лидером

    Покупательница квартиры Долиной отреагировала на готовность певицы вернуть деньги

    Американец с русскими корнями установил мировой рекорд и выиграл финал Гран-при

    Расправившимся над воевавшим за ДНР добровольцем США запросили сроки

    Толпа жителей Одессы разгромила микроавтобус сотрудников ТЦК и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok