Симоньян внесли в список самых влиятельных людей года

Маргарита Симоньян вошла в список самых влиятельных людей 2025 года по версии FT

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян попала в список самых влиятельных людей мира британской газеты Financial Times (FT).

«Она, пожалуй, самый преданный посланник [президента России] Владимира Путина», — отметило издание.

FT также напомнила, что Симоньян стала первым главным редактором Russia Today всего в 25 лет. Отмечается, что с того времени RT превратился в «мультиязычный, глобальный медиаресурс».

Помимо Симоньян в список также вошли основатель американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели, избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и другие.

Ранее Симоньян прибыла в Индию, чтобы запустить вещание филиала RT в стране. В номере индийского отеля она увидела свою фотографию.