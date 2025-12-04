Симоньян показала удивившую ее в индийском отеле особенность

Глава RT Симоньян заявила, что увидела в номере индийского отеля свою фотографию

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян показала особенность индийского отеля, которая ее удивила. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«А вот такого я нигде не видела. Заселяешься в номер в Индии, а там на столике стоит твоя фотография», — рассказала медиаменеджер.

К публикации она прикрепила снимок стола. На нем в рамке стояла фотография Симоньян, запечатленной на диване в зеленом платье.

Глава RT прибыла в Индию, чтобы запустить вещание филиала RT в стране. Сообщалось, что в церемонии примет участие президент России Владимир Путин, находящийся в Индии с официальным визитом 4 и 5 декабря.

Ранее Симоньян рассказала, что на нее с 12-летней дочерью накричали в больнице, куда она попала во время путешествия летом. По ее словам, из-за неприятного инцидента она испытала стыд.