Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:56, 4 декабря 2025Интернет и СМИ

Симоньян показала удивившую ее в индийском отеле особенность

Глава RT Симоньян заявила, что увидела в номере индийского отеля свою фотографию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян показала особенность индийского отеля, которая ее удивила. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«А вот такого я нигде не видела. Заселяешься в номер в Индии, а там на столике стоит твоя фотография», — рассказала медиаменеджер.

К публикации она прикрепила снимок стола. На нем в рамке стояла фотография Симоньян, запечатленной на диване в зеленом платье.

Глава RT прибыла в Индию, чтобы запустить вещание филиала RT в стране. Сообщалось, что в церемонии примет участие президент России Владимир Путин, находящийся в Индии с официальным визитом 4 и 5 декабря.

Ранее Симоньян рассказала, что на нее с 12-летней дочерью накричали в больнице, куда она попала во время путешествия летом. По ее словам, из-за неприятного инцидента она испытала стыд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok