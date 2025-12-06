Спецпредставитель Путина поддержал Дурова в одном вопросе

Дмитриев поддержал заявление Дурова о давлении ЕС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о давлении со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом он написал в социальной сети X.

«Верно — ЕС одержим продвижением ложных историй и подавлением обсуждений», — заявил Дмитриев в ответ на публикацию Дурова о том, что ЕС оказывает давление на компании, которые размещают «неудобные или инакомыслящие высказывания».

Ранее основатель Telegram раскритиковал ЕС из-за наказания компаний за их отказ от цензуры. «ЕС вводит невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании, которые отказываются молча цензурировать свободу слова», — говорится в публикации.

До этого Дуров заявил, что считает теорию журналистки Кэндис Оуэнс о причастности Франции к покушению на американского консервативного активиста Чарли Кирка вполне правдоподобной.