08:42, 6 декабря 2025Мир

США продаст Южной Корее высокоточные бомбы почти на 112 млн долларов

Госдеп одобрил продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб GBU-39
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки (США) одобрил возможную продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб GBU-39 почти на 112 миллионов долларов. Об этому пишут РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

В Госдепе отметили, что такая поставка станет дополнением к предыдущему контракту, по которому Сеулом было запрошено одобрение на покупку 387 бомб.

Кроме того, в США одобрили возможную продажу Италии 100 ракет класса «воздух-поверхность» JASSM. Стоимость составит более 300 миллионов долларов.

Ранее Америка перенаправила почти 30 миллионов долларов, которые предназначались для помощи Украине, в развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия.

В целом в 2025 году Украина потеряла почти три миллиарда долларов из-за приостановки помощи со стороны США.

