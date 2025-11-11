Бывший СССР
Стало известно о потере Украиной почти трех миллиардов долларов

ТАСС: Из-за приостановки помощи США Украина потеряла почти 3 млрд долларов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Украина потеряла почти 3 миллиарда долларов (234 миллиарда рублей) в 2025 году из-за приостановки помощи со стороны США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины.

«Из-за замораживания и последующего прекращения программ USAID Украина не получила около 2,9 миллиарда долларов в 2025 году», — сказано в материале.

Отмечается, что в отчетах есть данные о поступлениях со стороны стран Европейского союза, Канады, Японии, Всемирного банка. США в этом списке нет.

Ранее стало известно, что Германия увеличит помощь Украине в 2026 году. Берлин выделит на эти цели еще более трех миллиардов евро.

