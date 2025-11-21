Мир
00:38, 21 ноября 2025Мир

США перенаправили миллионы долларов из помощи Украине в производство минералов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

США перенаправили почти 30 миллионов долларов, предназначавшиеся Украине, в развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

«Министерство войны сегодня объявило о выделении гранта на сумму 29,9 миллиона долларов компании ElementUS Minerals в рамках Закона о оборонном производстве», — заявили в ведомстве.

Грант будет использован для разработки демонстрационной установки, предназначенной для извлечения и очистки галлия и скандия из имеющихся промышленных отходов.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла почти 3 миллиарда долларов (234 миллиарда рублей) в 2025 году из-за приостановки помощи со стороны США.

    Все новости