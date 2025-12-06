HN: Европейские политики выражают разочарование в Каллас

Европейские политики все чаще выражают свое разочарование в работе Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Об этом пишет чешское издание HN.

«У нее абсолютно нет контакта с США. Это колоссальный просчет, а американский Госсекретарь Марко Рубио вообще ее высмеял», — заявил один чешский дипломат на условиях анонимности.

По мнению собеседника издания, политика Каллас сводится к громким заявлениям и «собиранию лайков».

Также издание отмечает, что из-за отказа Каллас проводить контакты с российской стороной по урегулированию конфликта на Украине страны Европы имеют меньше влияния на эти переговоры, чем могли бы. «Это создает ей репутацию человека, склонного к нравоучениям и неспособного на дипломатические компромиссы, как внутри ЕС, так и в трансатлантических отношениях», — сказал директор научного направления в Институте международных отношений Ян Коварж.

Ранее британский колумнист Оуэн Мэттьюз заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас не может повлиять на выработку условий мирного соглашения по Украине из-за успешных действий российской стороны.