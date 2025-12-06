В Госдуме попросили проверить все рехабы России

В Госдуме попросили Минздрав проверить все рехабы в России

В Госдуме попросили Минздрав проверить все рехабы в стране. Депутаты считают, что такие реабилитационные учреждения должны пройти строгую сертификацию. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Депутаты Госдумы направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением проверок после историй с реабилитационными центрами, где незаконно удерживали и даже пытали пациентов. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что частные рехабы оборачивают отсутствие контроля в свою пользу и калечат пациентов вместо лечения.

Как добавил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, ни одна методика не должна применяться без независимой научной экспертизы на безопасность и эффективность. «Это поставит барьер для дилетантов и преступников, превращающих помощь в пытку. Но первоочередная и незамедлительная мера — тотальная проверка всех так называемых рехабов», — отметил он.

В Госдуме сходятся во мнении, что после такой проверки необходима сертификация таких центров при помощи комиссии под эгидой Минздрава, в которую бы вошли ведущие наркологи, психиатры, клинические психологи, психотерапевты и специалисты по социальной работе.

О пытках стало известно 30 ноября, когда один из постояльцев рехаба пожаловался родственникам. Прибывшие туда силовики задержали основателя элитного рехаба «Антонов PRO» Максима Антонова и некоторых его сотрудников. Ранее он вел блог, в котором делился тем, что тоже был наркоманом. Его рехаб рекламировали многие российские звезды, среди которых певец Тимати и блогер Михаил Литвин.