В Минобороны раскрыли подробности отражения атаки ВСУ на Ленобласть

Минобороны России: Средства ПВО сбили в Ленобласти пять беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ленобластью пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности отражения атаки на регион раскрыло Минобороны России в Telegram.

По информации ведомства, дроны самолетного типа уничтожены в период с 8:00 до 11:00 по московскому времени. Данные о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводятся.

Режим воздушной опасности на всей территории Ленобласти ввели в шесть утра. Позже губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об уничтожении нескольких беспилотников над Киришским районом. Информацию о последствиях чиновник не привел.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 6 декабря 116 беспилотников ВСУ. Дроны сбили в Рязанской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Тверской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Орловской областях.