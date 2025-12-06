Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 6 декабря 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности отражения атаки ВСУ на Ленобласть

Минобороны России: Средства ПВО сбили в Ленобласти пять беспилотников ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ленобластью пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности отражения атаки на регион раскрыло Минобороны России в Telegram.

По информации ведомства, дроны самолетного типа уничтожены в период с 8:00 до 11:00 по московскому времени. Данные о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводятся.

Режим воздушной опасности на всей территории Ленобласти ввели в шесть утра. Позже губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об уничтожении нескольких беспилотников над Киришским районом. Информацию о последствиях чиновник не привел.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 6 декабря 116 беспилотников ВСУ. Дроны сбили в Рязанской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Тверской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Орловской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Трамп посчитал санкции США против Турции из-за покупки ЗРК С-400 нецелесообразными

    Российский генерал-майор высказал две версии о преследовавших самолет Зеленского дронах

    ЕС столкнулся с трудностями из-за плана США по Украине

    В Минобороны раскрыли подробности отражения атаки ВСУ на Ленобласть

    После жеребьевки чемпионата мира по футболу определился фаворит

    72-летняя телеведущая показала свои трусы в прямом эфире и шокировала гостя

    В России отреагировали на удар дрона ВСУ по многоэтажке в Рязани

    Историк выступил с мрачным прогнозом о будущем Европы

    Стало известно о долге дочери Долиной перед налоговой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok