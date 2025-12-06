Реклама

20:39, 6 декабря 2025Россия

В России рассказали о растущей в Европе тревоге из-за Украины

Пушков: В Европе растет тревога, что ее оставят за пределами переговоров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В европейских странах растет обеспокоенность тем, что их могут исключить из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«В Европе растет тревога, что ее оставят за пределами украинского урегулирования. Там обвиняют [президента США Дональда] Трампа во всех грехах, среди которых и то, что его "нисколько не интересует Восточная Европа, включая Польшу и Украину". Полагаю, это большое преувеличение», — написал политик.

При этом Пушков отметил, что европейский регион несет «одни проблемы, расходы и угрозы» для безопасности США.

Кроме того, сенатор отметил, что американский лидер не верит в возможность нанести России «стратегическое поражение», что подрывает весь прежний замысел использования Украины как «антироссийского тарана».

Ранее Пушков назвал главную ошибку Европы. «Европа, которая себя замкнула на этот кризис и фактически строит свои отношения с другими центрами силы в зависимости от того, как они относятся к украинской теме, конечно, очень серьезно ограничила свою геополитическую роль», — сказал парламентарий.

