В Японии задержали актера сериала «Эмили в Париже» из-за наркотиков

NYT: В Японии задержали актера Джереми Харриса по подозрению в ввозе наркотиков

Полиция Японии задержала американского драматурга и актера сериала «Эмили в Париже» Джереми Харриса по подозрению в попытке ввоза наркотиков в страну. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что артиста взяли под стражу 16 ноября после того, как таможенники в аэропорту города Наха (префектура Окинава) нашли у него в сумке запрещенные вещества.

Подчеркивается, что Харрису может грозить до семи лет лишения свободы, если ему предъявят обвинения.

