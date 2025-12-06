Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
02:46, 6 декабря 2025Культура

В Японии задержали актера сериала «Эмили в Париже» из-за наркотиков

NYT: В Японии задержали актера Джереми Харриса по подозрению в ввозе наркотиков
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Полиция Японии задержала американского драматурга и актера сериала «Эмили в Париже» Джереми Харриса по подозрению в попытке ввоза наркотиков в страну. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что артиста взяли под стражу 16 ноября после того, как таможенники в аэропорту города Наха (префектура Окинава) нашли у него в сумке запрещенные вещества.

Подчеркивается, что Харрису может грозить до семи лет лишения свободы, если ему предъявят обвинения.

Ранее сообщалось, что в Москве прокуратура обжаловала приговор сыну известного советского актера Владимира Сошальского Владимиру по делу о наркотиках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани

    Госдеп подтвердил новую дату переговоров с Украиной

    В Индии оскорбились поведением Запада из-за визита Путина

    В Японии задержали актера сериала «Эмили в Париже» из-за наркотиков

    Опубликовано новое видео мощнейшего взрыва и яркого зарева под Киевом

    Названа дата следующей встречи США и Украины по мирному плану

    Опубликованы кадры последствий удара по объектам железнодорожного узла под Киевом

    Исход конфликта на Украине описали словами «Россия поставит Европу на колени»

    В Болгарии началась операция по спасению атакованного БПЛА танкера

    Названа возможная цель атаковавших Рязань БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok