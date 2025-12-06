Жителей российского региона предупредили о «впечатляющих» морозах

Вильфанд: В Сибири к концу недели температура может опуститься до -40 градусов

Сильные морозы до минус 21-42 градусов ожидают жителей и гостей Северо-Западного, Уральского, Сибирского федеральных округов России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах 6 и 7 декабря температура будет на 12-19 градусов ниже нормы: до минус 35-42 градусов. Морозы будут и в Свердловской области, 7-9 декабря температура опустится до минус 30, что ниже нормы на шесть-двенадцать градусов.

«В Челябинской, Курганской и Тюменской областях ожидается от минус 25 до минус 33 градусов мороза. Это впечатляющие морозы», — отметил Вильфанд.

В Архангельской же области будет немного теплее — до минус 16-21 градуса, а вот в республике Коми до минус 26-29 градусов.

Кроме того, на следующей неделе столбики термометров в Томской области покажут до минус 33-42 градусов ночью и минус 26-30 градусов днем.

Вильфанд объяснил такие морозы вторжением холодного воздуха из Северного Ледовитого океана.

