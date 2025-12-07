7 декабря в России отмечают День Эрмитажа, а в мире — День собеседника. Православные вспоминают святую Екатерину Александрийскую. «Лента.ру» рассказывает, какие праздники отмечают 7 декабря 2025 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День Эрмитажа в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В 2025 году Эрмитажу исполняется 261 год. История музейного собрания началась 7 декабря 1764 года, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца.

Изначально картины хранили в тихих апартаментах Зимнего дворца, которым дали французское название «Эрмитаж», то есть место уединения. Со временем коллекция разрасталась — сейчас в музее хранится около трех миллионов произведений искусства. Среди них — живопись, графика, скульптура, археологические находки и многое другое.

День кисельных девиц

В повести «Мещанское счастье» 1861 года писатель Николай Помяловский называл юных напыщенных девиц кисейными барышнями, в противовес тонко чувствующим и интеллигентным тургеневским девушкам. В словаре Даля слово «кисейница» означает «щеголиху, которая ходит в кисее». Спустя столетия неизвестный шутник решил обыграть старинное выражение и придумал «кисельных девиц», так и появился пародийный праздник.

Праздники в мире

Международный день гражданской авиации

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Праздник приурочен к годовщине создания Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая вот уже 80 лет устанавливает стандарты, обеспечивающие планомерное развитие отрасли, социально-экономический прогресс и гендерное равенство. Одна из приоритетных задач организации — сокращение до нулевого уровня углеродного следа авиации к 2050 году.

Национальный день памяти в США — годовщина нападения на Перл-Харбор

7 декабря 1941 года японская авиация и подводные лодки внезапно атаковали Перл-Харбор — американскую военно-морскую базу на Гавайях. Тихоокеанский флот США понес тяжелые потери и на шесть месяцев лишился возможности вести активные бои. Это событие послужило предлогом для вступления Соединенных штатов во Вторую мировую войну против держав «Оси».

Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 декабря

День инженерно-авиационной службы ВКС России;

День сахарной ваты в США;

День собеседника;

День любителей поспать;

День собутыльника.

Какой церковный праздник 7 декабря

День святой великомученицы Екатерины Александрийской

Согласно преданию, святая Екатерина родилась в Алек­сан­дрии во вто­рой по­ло­вине тре­тье­го века. Про­ис­хо­ди­ла она из знат­ного ро­да и от­ли­ча­лась необычайной красотой и умом. Многие знатные женихи просили ее руки, но девушка захотела, чтобы ей нашли мужа, равного по красоте и учености. Позже она познакомилась с праведным старцем, который рассказал ей о Христе и вере, после чего Екатерина поняла, что должна стать невестой Христовой.

Однажды в город прибыл император Максимиан. Будучи убежденным язычником, он созвал народ на праздник в честь богов. Екатерина тоже явилась на торжество — у капища она призвала правителя обратиться к Христу, за что ее обрекли на муки, а затем обезглавили.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 7 декабря

Память великомученика Меркурия;

Память мученика Меркурия Смоленского;

Память мученицы Августы Римской;

Память преподобной Мастридии Александрийской;

Память преподобного Симона Сойгинского.

Приметы на 7 декабря

В народном календаре 7 декабря — Катерина Санница. На Руси в этот день открывали сезон катаний на санях. Первыми в поездку отправлялись молодожены. Сани новобрачных расписывали яркими узорами и украшали лентами. За ними следовал кортеж из родственников и близких.

Если день ясный, зима будет холодной;.

Если на Катерину Санницу тепло и слякотно, морозов не будет еще десять дней.

Увидеть много маленьких звезд на небе — к снегопаду.

Кто родился 7 декабря

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Английский актер известен по ролям в картинах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Одинокий мужчина», «Толкин», «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Также он снимался в сериалах «Молокососы», «Великая» и многих других проектах.

Рома Зверь (48 лет)

Российский рок-музыкант и лидер группы «Звери» прославился вместе со своим коллективом в начале нулевых. В 2005 году группа вошла в список самых богатых российских звезд по версии Forbes. В числе главных хитов — «До скорой встречи!», «Районы-кварталы», «Дожди-пистолеты» и другие песни.

Кто еще родился 7 декабря