Бывший высокопоставленный украинский чиновник заявил о готовности пойти на фронт

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пойти на фронт. Как сообщает Telegram-канал Insider UA, бывший высокопоставленный чиновник сделает это в случае получения повестки.
«Я на Украине, в Киеве. Придет повестка — [я поеду на фронт], я не буду пытаться сбежать за рубеж. Я посвятил этой войне 2,5 года жизни, начиная с первой ее ночи. Я никуда не сбегаю, сижу дома», — сказал Кулеба.
Он добавил, что не пошел добровольцем на фронт, поскольку занимал пост министра иностранных дел, однако от мобилизации уклоняться не планирует.
Ранее Кулеба заявил, что в 2026 году Украина потеряет еще больше людей и территорий, а сил для изменения траектории конфликта у нее недостаточно. Поэтому, по его мнению, и через год на столе будут лежать те же условия заключения мира, что и сейчас.