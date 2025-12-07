Реклама

Бывший высокопоставленный украинский чиновник заявил о готовности пойти на фронт

Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности пойти на фронт
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пойти на фронт. Как сообщает Telegram-канал Insider UA, бывший высокопоставленный чиновник сделает это в случае получения повестки.

«Я на Украине, в Киеве. Придет повестка — [я поеду на фронт], я не буду пытаться сбежать за рубеж. Я посвятил этой войне 2,5 года жизни, начиная с первой ее ночи. Я никуда не сбегаю, сижу дома», — сказал Кулеба.

Он добавил, что не пошел добровольцем на фронт, поскольку занимал пост министра иностранных дел, однако от мобилизации уклоняться не планирует.

Ранее Кулеба заявил, что в 2026 году Украина потеряет еще больше людей и территорий, а сил для изменения траектории конфликта у нее недостаточно. Поэтому, по его мнению, и через год на столе будут лежать те же условия заключения мира, что и сейчас.

