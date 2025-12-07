Диарея оказалась признаком нескольких приводящих к летальному исходу болезней

Гастроэнтеролог Мазько: Диареей могут сопровождаться холера и брюшной тиф

Гастроэнтеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Инна Мазько предупредила, что диарея может быть признаком нескольких опасных болезней, требующих срочного обращения к врачу. О том, какие опасные состояния могут вызывать проблемы со стулом, она рассказала «Ленте.ру».

Прежде всего, по словам Мазько, диареей могут сопровождаться острые кишечные инфекции, включая сальмонеллез, дизентерию, ротавирус и энтеровирус. «Особо опасными считаются холера, для которой характерна водянистая диарея, и брюшной тиф. Эти инфекции вызывают быстрое обезвоживание и тяжелую интоксикацию организма и без своевременной медицинской помощи могут привести к летальному исходу», — предупредила гастроэнтеролог.

Еще одним опасным состоянием, симптомом которого может быть диарея, она назвала тромбоз мезентериальных сосудов. Как правило, в этом случае к проблемам со стулом быстро присоединяются сильные боли в животе, а в стуле появляется кровь.

Также, как отметила врач, диарея может появиться при острой кишечной непроходимости на начальном этапе. «В начале заболевания может отмечаться диарея или частый жидкий стул, затем — задержка стула и газов, вздутие живота, схваткообразные боли», — уточнила она.

Другими опасными недугами, одним из симптомов которых может быть диарея, Мазько назвала рак кишечника, язвенный колит и заражение паразитами.

