АЭС в Пакше получила последнюю в 2025 году партию российского топлива

Страны Евросоюза в итоге не смогли помешать доставке российского ядерного топлива в Венгрию. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Последняя запланированная на этот год партия ядерного топлива прибыла на АЭС "Пакш", так что теперь у нас достаточно запасов для работы станции до ноября 2028 года», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что процесс транспортировки усложнился из-за геополитической обстановки, а также позиции целого ряда европейских государств. Тем не менее внесенные в маршрут корректировки и задействование как воздушного, так и железнодорожного транспорта, помогло решить логистические сложности.

Ранее Минфин США разрешил операции с российским банком для строительства атомной электростанции в Венгрии. Речь идет о лицензии на операции в рамках реализации проекта АЭС «Пакш-2».