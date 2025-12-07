Реклама

00:09, 7 декабря 2025Мир

Глава Пентагона заявил об открытости Трампа к диалогу с Путиным и Си Цзиньпином

Хегсет заявил, что Трамп открыт к диалогу с Путиным и Си Цзиньпином
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп открыт к диалогу с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом на форуме имени 40-го президента США Рональда Рейгана в Калифорнии заявил глава Пентагона Пит Хегсент. Трансляцию ведет C-Span.

«Как и Рейган, президент Трамп готов говорить с противниками <...>, включая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Это проявление силы, а не слабости», — подчеркнул министр.

Хегсет добавил, что некоторые в США критикуют главу Белого дома, однако они забывают, что при Рейгане от таких действий Америка выигрывала.

Шеф Пентагона также заявил, что Трамп готов применить силу в случае, если это будет необходимо для защиты интересов страны.

