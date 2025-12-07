Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:15, 7 декабря 2025Мир

В Пентагоне заявили о планах США проводить ядерные испытания

Хегсет: США будут модернизировать свою ядерную триаду и проводить испытания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

США будут модернизировать свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания на равных с другими странами, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил о словах американского президента Дональда Трампа, который рассказал, что США модернизируют свою ядерную триаду.

«Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими», — указал на планы министр войны.

15 ноября США провели серию летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 с истребителем пятого поколения F-35.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мрачной реальности ВСУ из-за потери Красноармейска

    Названа цель армии США при Трампе

    Режиссер фильмов «Исход» и «Часовые Победы» скончался на 68-м году жизни

    В Пентагоне заявили о планах США проводить ядерные испытания

    В Пентагоне уличили Байдена в безразличии к США из-за конфликта на Украине

    Глава Пентагона заявил об открытости Трампа к диалогу с Путиным и Си Цзиньпином

    «Своих людей он повязывал кровью». Джако создал самую мощную банду наемных убийц в России. Как его люди ликвидировали 50 человек?

    Сафонов впервые за полгода попал в стартовый состав ПСЖ

    В России оценили возможность военного конфликта с Европой

    Шеф Пентагона призвал не сомневаться в способности Трампа применить силу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok