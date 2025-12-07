В Пентагоне заявили о планах США проводить ядерные испытания

Хегсет: США будут модернизировать свою ядерную триаду и проводить испытания

США будут модернизировать свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания на равных с другими странами, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил о словах американского президента Дональда Трампа, который рассказал, что США модернизируют свою ядерную триаду.

«Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими», — указал на планы министр войны.

15 ноября США провели серию летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 с истребителем пятого поколения F-35.