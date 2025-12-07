Реклама

16:39, 7 декабря 2025Мир

Конгресс США отказался сдерживать Трампа

Хиллари Клинтон: Конгресс США отказался сдерживать Трампа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Конгресс США не будет сдерживать президента страны Дональда Трампа, так как фактически отказался от этой идеи благодаря республиканскому большинству. Такое мнение, как передает РИА Новости, высказала на форуме в Дохе бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

«По сути, именно Республиканская партия не хочет каким-либо образом привлекать администрацию Трампа к ответственности. Это не соответствует нашей конституции и не является разумным, потому что президентов нужно привлекать к ответственности», — сказала Клинтон.

Она добавила, что ни одному американскому лидеру не нравилось, когда у членов Конгресса возникали вопросы к руководителю страны. Благодаря этому законодательный орган становился сдерживающим фактором для исполнительной власти.

«Конгресс фактически отказался от своей ответственности, и мне очень печально это видеть», — констатировала Клинтон.

Ранее Клинтон рассказала о вероятных политических изменениях в стране. Это произошло, когда бывший госсекретарь рассуждала о причинах поражения демократов во время выборов президента в 2024 году.

