Конгресс США отказался сдерживать Трампа

Конгресс США не будет сдерживать президента страны Дональда Трампа, так как фактически отказался от этой идеи благодаря республиканскому большинству. Такое мнение, как передает РИА Новости, высказала на форуме в Дохе бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.
«По сути, именно Республиканская партия не хочет каким-либо образом привлекать администрацию Трампа к ответственности. Это не соответствует нашей конституции и не является разумным, потому что президентов нужно привлекать к ответственности», — сказала Клинтон.
Она добавила, что ни одному американскому лидеру не нравилось, когда у членов Конгресса возникали вопросы к руководителю страны. Благодаря этому законодательный орган становился сдерживающим фактором для исполнительной власти.
«Конгресс фактически отказался от своей ответственности, и мне очень печально это видеть», — констатировала Клинтон.
Ранее Клинтон рассказала о вероятных политических изменениях в стране. Это произошло, когда бывший госсекретарь рассуждала о причинах поражения демократов во время выборов президента в 2024 году.