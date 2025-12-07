Реклама

Раскрыты вероятные политические изменения в США

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала о вероятных политических изменениях в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на одной из сессий Дохийского форума она рассуждала о причинах поражения демократов во время выборов президента в 2024 году. Она сказала: «Я думаю, мы будем наблюдать множество политических изменений». При этом Клинтон не уточнила, в чем суть грядущих изменений.

Ранее Клинтон обвинила американского лидера Дональда Трампа в разрушении Белого дома из-за строительства бального зала.

Таким образом политик высказалась о сносе части Восточного крыла американской администрации, чтобы сделать проход к бальному залу, который хочет построить глава Белого дома.

