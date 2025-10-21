Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома

Клинтон: Трамп разрушает Белый дом

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила американского лидера Дональда Трампа в разрушении Белого дома из-за строительства бального зала. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети X.

«Это не его [Трампа] дом, а наш [граждан]. А он его разрушает», — написала она.

Уточняется, что таким образом политик высказалась о сносе части Восточного крыла американской администрации, чтобы сделать проход к бальному залу, который хочет построить глава Белого дома.

Ранее стало известно, что строительные бригады сносят часть восточного крыла, построенного в 1902 году. По словам представителя Белого дома, демонтаж объекта начался в понедельник, 20 октября.