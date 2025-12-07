Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:05, 7 декабря 2025Россия

Крупного религиозного деятеля внесли в базу сайта «Миротворец»

Верховного муфтия России Гайнутдина внесли в базу сайта «Миротворец»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Верховного муфтия России и главу духовного управления мусульман страны Равиля Гайнутдина внесли в базу сайта «Миротворец». О том, что крупный религиозный деятель обвинен в антиукраинских действиях, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Гайнутдину, кроме того, вменяют участие в антиукраинских мероприятиях пропагандистского толка, поддержку России в целом, а также нарушение украинской границы и покушение на территориальную целостность соседнего государства.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» попал также лидер одной из стран Евросоюза. Им оказался президент Словакии Петр Пеллегрини, которого также обвиняют в поддержке России.

«Миротворец» — это онлайн-реестр людей, которых создатели ресурса считают причастными к «преступлениям против национальной безопасности Украины». Туда попадают не только лидеры стран и политики, но и звезды шоу-бизнеса, журналисты, военные и даже дети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Рита Ора без бюстгальтера вышла в свет в наряде с декольте до пупка

    Минобороны рассказало о взятии под контроль еще одного села в ДНР

    На западе порассуждали о мыслях Европы о войне с Россией

    В России назвали «Миротворец» перечнем здравомыслящих людей

    На Украине рассказали о новых продвижениях ВС России

    Высокопоставленный политик высказался о визите в Россию

    Любвеобильный пассажир сорвал вылет российского самолета

    Названы сроки прихода в Москву «настоящей» зимы

    Польша обратилась в Интерпол из-за подрыва железнодорожных путей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok