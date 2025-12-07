Верховного муфтия России Гайнутдина внесли в базу сайта «Миротворец»

Верховного муфтия России и главу духовного управления мусульман страны Равиля Гайнутдина внесли в базу сайта «Миротворец». О том, что крупный религиозный деятель обвинен в антиукраинских действиях, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Гайнутдину, кроме того, вменяют участие в антиукраинских мероприятиях пропагандистского толка, поддержку России в целом, а также нарушение украинской границы и покушение на территориальную целостность соседнего государства.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» попал также лидер одной из стран Евросоюза. Им оказался президент Словакии Петр Пеллегрини, которого также обвиняют в поддержке России.

«Миротворец» — это онлайн-реестр людей, которых создатели ресурса считают причастными к «преступлениям против национальной безопасности Украины». Туда попадают не только лидеры стран и политики, но и звезды шоу-бизнеса, журналисты, военные и даже дети.