Бывший СССР
14:14, 7 декабря 2025Бывший СССР

Лидера страны ЕС внесли в «Миротворец»

Президента Словакии Пеллегрини внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини. Фото: Sergei Grits / Reuters

Президента Словакии Петра Пеллегрини внесли в базу «Миротворец» (в России сайт заблокирован по решению суда). Об этом свидетельствуют данные портала.

Пеллегрини обвиняют в поддержке России. Ранее в «Миротворец» внесли министра юстиции и экс-главу Минэнерго Украины Германа Галущенко.

«Миротворец» — это онлайн-реестр людей, которых создатели ресурса считают причастными к «преступлениям против национальной безопасности Украины». Туда попадают не только лидеры стран и политики, но и дети.

Так, в базу «Миротворца» попали 25 двухлетних и трехлетних детей. Несовершеннолетним вменяют «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

    Лидера страны ЕС внесли в «Миротворец»

