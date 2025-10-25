В базу «Миротворца» попали еще 25 двухлетних и трехлетних детей

В базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) внесли еще 25 двухлетних и трехлетних детей. Об этом сообщает ТАСС.

Значительная часть из детей 2022 и 2023 годов рождения, оказавшихся в базе — граждане Украины.

Несовершеннолетним вменяют «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Было установлено, что дети проезжали через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР, которые Украина считает своей территорией.

До этого в базе находилось 24 ребенка.

Ранее сообщалось, что 14-летнего подростка внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Отмечалось, что подросток помогал собирать деньги на гуманитарную помощь для бойцов Донецкой и Луганской народных республик.