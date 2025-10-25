Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:07, 25 октября 2025Бывший СССР

В базу «Миротворца» попали еще 25 двухлетних и трехлетних детей

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: freepik / Freepik

В базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) внесли еще 25 двухлетних и трехлетних детей. Об этом сообщает ТАСС.

Значительная часть из детей 2022 и 2023 годов рождения, оказавшихся в базе — граждане Украины.

Несовершеннолетним вменяют «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Было установлено, что дети проезжали через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР, которые Украина считает своей территорией.

До этого в базе находилось 24 ребенка.

Ранее сообщалось, что 14-летнего подростка внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Отмечалось, что подросток помогал собирать деньги на гуманитарную помощь для бойцов Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США захотели изъять активы России для одной цели

    На Западе высмеяли одну деталь на фото Зеленского со Стармером

    В Германии взорвали крупнейшую в стране АЭС

    В базу «Миротворца» попали еще 25 двухлетних и трехлетних детей

    Рогов назвал насмешку Макрона над ВСУ

    В российском городе дорожный знак убил школьника

    Стало известно о золотых планах Трампа на армию

    Захарова рассказала о судьбе шеф-редактора Sputnik Азербайджан

    В Британии по ошибке освободили более 260 преступников

    В Грузии задержали планировавших вывезти уран через Россию китайцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости