22:27, 21 октября 2025

Названо число внесенных в базу «Миротворца» малолетних детей

Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) внесли 24 малолетних ребенка. Такое число назвало РИА Новости на основе анализа данных ресурса.

Отмечается, что в базе находятся 13 двухлетних детей и 11 трехлетних. По версии администрации сайта, все они якобы «сознательно нарушили границу Украины».

Ранее сообщалось, что 14-летнего подростка внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Отмечалось, что подросток помогал собирать деньги на гуманитарную помощь для бойцов Донецкой и Луганской народных республик.

До этого стало известно, что пятилетний ребенок из России был внесен в базу сайта «Миротворец».

