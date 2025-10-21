Названо число внесенных в базу «Миротворца» малолетних детей

РИА Новости: В базу «Миротворца» внесли 24 малолетних детей

В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) внесли 24 малолетних ребенка. Такое число назвало РИА Новости на основе анализа данных ресурса.

Отмечается, что в базе находятся 13 двухлетних детей и 11 трехлетних. По версии администрации сайта, все они якобы «сознательно нарушили границу Украины».

Ранее сообщалось, что 14-летнего подростка внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Отмечалось, что подросток помогал собирать деньги на гуманитарную помощь для бойцов Донецкой и Луганской народных республик.

До этого стало известно, что пятилетний ребенок из России был внесен в базу сайта «Миротворец».