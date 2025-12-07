Реклама

16:11, 7 декабря 2025

Любвеобильный пассажир сорвал вылет российского самолета

Алина Черненко
Архивное фото. Фото: Free Wind 2014 / Shutterstock / Fotodom

Пьяный и слишком любвеобильный пассажир приставал к соседям в самолете и сорвал вылет. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 5 декабря, на рейсе российской авиакомпании из Сочи в Санкт-Петербург. Сначала мужчина, который поднялся на борт в состоянии алкогольного опьянения, занял чужое место в бизнес-классе. После замечания от экипажа ему пришлось пересесть на свое кресло в 19-м ряду.

Когда Airbus A319 выруливал ко взлетно-посадочной полосе, пассажир внезапно проникся симпатией к семейной паре, сидевшей рядом. Он начал трогать попутчицу, пытался обнять и, по словам очевидцев, даже хотел поцеловать ее мужа.

Пассажиры вежливо пробовали успокоить дебошира, но безуспешно. В конце концов попутчик ударил дебошира по лицу, разбив нос. Подошедшая старшая бортпроводница дала пострадавшему салфетку и доложила о произошедшем командиру воздушного судна. Тот, в свою очередь, решил прервать руление и вызвать на борт полицию.

Вскоре самолет вернулся на место стоянки, и в салон поднялись правоохранители, которые выслушали обе стороны конфликта. Ударивший дебошира мужчина заявил, что претензий не имеет, а его оппонент якобы сам нанес себе травму, врезавшись в переднее кресло.

В итоге нарушителя порядка вывели из самолета. После необходимых формальностей и досмотра лайнер вылетел в точку назначения.

В ноябре пассажир самолета авиакомпании JetBlue тайком употребил марихуану в туалете на борту и сорвал рейс. Члены экипажа надышались дымом, и пилотам пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета.

