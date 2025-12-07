Макрон пригрозил Китаю пошлинами из-за торгового дефицита между КНР и ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза из-за торгового дефицита между КНР и ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, французский лидер сказал КНР, что если они не примут меры для решения проблемы, европейцы будут вынуждены в ближайшие месяцы принять жесткие меры и прекратить сотрудничество по примеру США. «Например, ввести пошлины на китайские товары», — заявил он. Кроме того, Макрон указал, что обсуждал этот вопрос с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также глава Франции сказал, что верит в возможность мирного урегулирования торгового спора с Китаем.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предупредил о риске распада существующего миропорядка.