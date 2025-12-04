Макрон предупредил Си Цзиньпина о риске для миропорядка

Макрон на встрече с Си Цзиньпином предупредил о риске распада миропорядка

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предупредил о риске распада существующего миропорядка. Слова французского лидера приводит газета Financial Times.

«Мы столкнулись с риском распада международного порядка, который десятилетиями обеспечивал мир во всем мире. В этом контексте диалог между Китаем и Францией важен как никогда», — заявил Макрон, обращаясь к Си Цзиньпину.

По словам французского президента, между двумя странами существуют широкие перспективы для сближения, а все возникающие в отношениях Парижа и Пекина разногласия могут быть преодолены.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против попыток очернить Пекин в контексте конфликта на Украине и продолжит вносить конструктивный вклад в его урегулирование. Он также выразил надежду на достижение справедливого и устойчивого мира, условия которого будут приемлемыми для всех заинтересованных сторон.