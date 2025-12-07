Реклама

Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

Медведев: Новая стратегия нацбезопасности США примечательна реальной оценкой
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил новую стратегию национальной безопасности США. Соответствующий пост появился в его аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

По словам зампреда Совбеза РФ, Москве выгоднее «великодержавный прагматизм [нынешнего президента США Дональда] Трампа, чем глобалистский маразм [экс-лидера США Джо] Байдена».

«В этом плане выделяется новая Стратегия национальной безопасности, подготовленная нынешней администрацией Белого дома. Она примечательна реальной оценкой многих современных вызовов», — указал Медведев. Вместе с тем он призвал не преувеличивать значение подобной стратегии.

Однако российский политик отметил, что впервые за многие годы Вашингтон заявил о необходимости восстанавливать «стратегическую стабильность» в Евразии и налаживать отношения с Россией, а значит, даст Москве «пространство для более-менее цивилизованной дипломатии».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стратегию нацбезопасности США. По его словам, корректировки, внесенные в Стратегию национальной безопасности США, во многом соответствуют видению Москвы.

