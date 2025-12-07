В Кремле отреагировали на стратегию нацбезопасности США

Песков: Стратегия нацбезопасности США во многом соответствует видению Москвы

Корректировки, внесенные в Стратегию национальной безопасности США, во многом соответствуют видению Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Те корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению», — пояснил представитель Кремля.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.

The New York Times, в свою очередь, сообщил, что Европа может вооружиться и действовать в одиночку, без США из-за возникших разногласий.