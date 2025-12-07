Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:06, 7 декабря 2025Россия

Стали известны планы Европы о вооружении без США

NYT: Европа может вооружиться и действовать в одиночку без США
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Piotrwoz / Shutterstock / Fotodom  

Европа может вооружиться и действовать в одиночку без США из-за возникших разногласий. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Это обострило внутри континента дискуссию о том, заключается ли ее долгосрочный интерес в том, чтобы держаться за Америку, несмотря на унижения, или же в том, чтобы столкнуться с новой реальностью, вооружиться и действовать в одиночку», — говорится в публикации.

NYT напомнила, что в новой Стратегии нацбезопасности США Европейский союз (ЕС) обвиняется в подавлении политической свободы. Там же говорится, что США следует встать на сторону патриотических европейских партий.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон созвонился с Зеленским после своего визита в Китай. Что известно о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине?

    Раскрыты планы проевропейских министров в Сербии

    Стали известны планы Европы о вооружении без США

    Петр Ян обратился к россиянам после завоевания чемпионского титула UFC

    Раскрыто число поступивших на программу «Итоги года с Путиным» обращений

    Раскрыт преподнесенный лидерами ЕС подарок Путину

    В российском городе голый мужчина вломился в цветочный магазин и провел там ночь

    Отравившиеся на танкере у берегов Стамбула российские моряки пришли в себя

    Минздрав поддержал идею предупреждать о вреде алкоголя на бутылках

    Раскрыты цели ударов российских войск по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok