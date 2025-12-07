Реклама

15:12, 7 декабря 2025Россия

Медведев предрек диктатуру в Европе

Медведев: Рост военной силы в Европе приведет к диктатуре
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В случае если европейцы начнут наращивать военную мощь, то это приведет к диктаторским режимам в их странах. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в соцсети Max.

Он написал, что Вашингтон предложил Евросоюзу стать самостоятельнее в вопросах обороны. В связи с этим есть риск, что европейцы начнут наращивать военные возможности.

«Это окончательно похоронит их экономику и потребует установления режимов, близких к диктаторским. Такой печальный опыт у Европы уже есть: тот же Гитлер пришел к власти именно с жесткими милитаристскими лозунгами», — написал политик.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.

