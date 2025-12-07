Реклама

15:17, 7 декабря 2025Россия

Медведев заявил о «дрессировке обезумевшего Евросоюза» американцами

Медведев: Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз
Алина Черненко

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американцы «продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз». Соответствующий пост он разместил в своем канале на платформе MAX.

Зампред Совбеза РФ отметил, что США делают это, «чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка». По его словам, даже американский миллиардер Илон Маск приложил к этому руку, пожелав Евросоюзу (ЕС) распада. «Неплохо! Нам в целом это на пользу. Лучше великодержавный прагматизм Трампа, чем глобалистский маразм Байдена», — написал Медведев.

Оценивая новую стратегию национальной безопасности США, политик подчеркнул, что она примечательна реальной оценкой многих современных вызовов. Несмотря на это, Медведев призвал не преувеличивать ее значение.

«Это лишь набор политических деклараций. Важнее то, что в самих головах. Причем не только у непоследовательных вашингтонских начальников, но и у пресловутого "глубинного государства"», — констатировал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль счел стратегию нацбезопасности США залогом переговоров по Украине. По его словам, нынешняя администрация США кардинально отличается от предыдущей.

