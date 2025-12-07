Реклама

11:57, 7 декабря 2025

Кремль счел стратегию нацбезопасности США залогом переговоров по Украине

Песков счел новую стратегию нацбезопасности США залогом переговоров по Украине
Екатерина Ештокина

Фото: Andrey Zyk / Shutterstock / Fotodom  

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль счел стратегию нацбезопасности США залогом переговоров по Украине. Его комментарий приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram.

Песков заявил, что нынешняя администрация США кардинально отличается от предыдущей. Вследствие «силы» президента США Дональда Трампа относительно внутриполитических позиций у него есть возможность регулировать концепцию в соответствии со своим видением.

«Корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению, и, наверное, можно надеяться, на то, что это может быть скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поиском мирного урегулирования по Украине — как минимум», — высказался пресс-секретарь Путина.

Ранее в декабре в Кремле оценили исключение России из числа «прямых угроз» США.

