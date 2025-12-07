Реклама

05:35, 7 декабря 2025Россия

В Кремле оценили исключение России из числа «прямых угроз» США

Марина Совина
Марина Совина
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изменение администрацией президента США Дональда Трампа стратегии национальной безопасности страны. Его слова приводит ТАСС.

Песков положительно оценил изменение стратегии национальной безопасности США, в которой Россию перестали упоминать как прямую угрозу стране.« Мы считаем это позитивным шагом», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио указал, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года. При этом для достижения конечной цели этого пока недостаточно, добавил он.

