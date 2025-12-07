Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:06, 7 декабря 2025Бывший СССР

Мэр Киева пожаловался на необходимость посещать в госпиталях искалеченных солдат ВСУ

Кличко заявил, что самой трудной частью работы является посещение раненых ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко на Киевском форуме по безопасности пожаловался на необходимость посещать в госпиталях искалеченных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я ненавижу эту функцию. Но у меня нет иного выбора», — рассказал политик, говоря о посещениях раненых военнослужащих.
Кличко также сообщил, что должен награждать родителей бойцов, не вернувшихся с фронта. Мэр Киева признался, что не знает, что говорить этим людям.

Он рассказал, что во время одного из таких награждений к нему подошла женщина, у которой оба сына записались добровольцами. «Вы меня уже награждали. Это второй раз. Я к вам больше не приду, потому что у меня детей больше нет», — передал словам матери военнослужащих политик.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News заявил, что мир на Украине будет справедливым, если конфликт прекратится на текущих линиях фронта. Он отметил, что, если дипломатия потерпит провал, украинские военные продолжат терпеливо сражаться за свою страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван вероятный преемник Трампа

    Военный аналитик заявил о преимуществе России в зоне СВО

    Россия нарастила темпы освобождения территорий в зоне СВО

    «Интер Майами» с Месси впервые стал чемпионом MLS

    Визит Путина в Индию показал Западу способность России диктовать правила игры

    Зеленский поговорил с европейским лидером

    Депутат раскрыла главное преимущество Москвы

    Пентагон пригрозил союзникам США последствиями

    Мэр Киева пожаловался на необходимость посещать в госпиталях искалеченных солдат ВСУ

    Американские военные начали изучать опыт украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok