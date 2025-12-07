Мэр Киева пожаловался на необходимость посещать в госпиталях искалеченных солдат ВСУ

Кличко заявил, что самой трудной частью работы является посещение раненых ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко на Киевском форуме по безопасности пожаловался на необходимость посещать в госпиталях искалеченных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я ненавижу эту функцию. Но у меня нет иного выбора», — рассказал политик, говоря о посещениях раненых военнослужащих.

Кличко также сообщил, что должен награждать родителей бойцов, не вернувшихся с фронта. Мэр Киева признался, что не знает, что говорить этим людям.

Он рассказал, что во время одного из таких награждений к нему подошла женщина, у которой оба сына записались добровольцами. «Вы меня уже награждали. Это второй раз. Я к вам больше не приду, потому что у меня детей больше нет», — передал словам матери военнослужащих политик.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News заявил, что мир на Украине будет справедливым, если конфликт прекратится на текущих линиях фронта. Он отметил, что, если дипломатия потерпит провал, украинские военные продолжат терпеливо сражаться за свою страну.

