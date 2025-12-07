Реклама

На Украине подтвердили тяжелое положение ВСУ в Северске

Военкор Кириенко подтвердила тяжелое положение ВСУ в Северске
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ), находящиеся на позициях в Северске, оказались в крайне тяжелом положении. Об этом сообщила украинский военный корреспондент Юлия Кириенко в Telegram-канале.

«В Северске тяжко!» — написала военкор, добавив, что сейчас ВСУ в этом населенном пункте несут потери в личном составе. Кроме того, постепенно украинские военнослужащие утрачивают позиции, которые ранее находились под их контролем.

Ранее стало известно, что под контролем российских войск находится примерно 80 процентов территории Северска, город оказался в оперативном окружении.

