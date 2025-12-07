NI: Британия хочет выиграть время и восстановить военные мощности Украины

Великобритания не хочет заключения мирного соглашения по Украине, пытаясь выиграть время для восстановления военных мощностей Киева. План Лондона раскрыло издание The National Interest (NI).

«Великобритания и Европа рассчитывают, что смогут восстановить боевые возможности Украины, а затем возобновить боевые действия с Россией, когда в 2028 году в США будет избран более сговорчивый президент», — указано в материале.

В случае реализации этого плана Россия перестанет рассматривать сценарии мирного урегулирования, в которых Украина продолжит существовать как суверенное образование, отмечает газета.

Ранее британский министр обороны Джон Хили утвердил план отправки войск на Украину. «Мы провели разведку на Украине, поэтому знаем, какие подразделения будем использовать, как их развернем и какую роль они будут играть», — сказал он.