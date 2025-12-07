Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:30, 7 декабря 2025Мир

На Западе раскрыли план Британии против России

NI: Британия хочет выиграть время и восстановить военные мощности Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

Великобритания не хочет заключения мирного соглашения по Украине, пытаясь выиграть время для восстановления военных мощностей Киева. План Лондона раскрыло издание The National Interest (NI).

«Великобритания и Европа рассчитывают, что смогут восстановить боевые возможности Украины, а затем возобновить боевые действия с Россией, когда в 2028 году в США будет избран более сговорчивый президент», — указано в материале.

В случае реализации этого плана Россия перестанет рассматривать сценарии мирного урегулирования, в которых Украина продолжит существовать как суверенное образование, отмечает газета.

Ранее британский министр обороны Джон Хили утвердил план отправки войск на Украину. «Мы провели разведку на Украине, поэтому знаем, какие подразделения будем использовать, как их развернем и какую роль они будут играть», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров заявил об «очень дорогой» расплате Украины за удары по России

    Одну европейскую страну не пригласили на саммит по Украине

    Бывший вратарь сборной Франции оценил игру Сафонова в ПСЖ

    На Западе раскрыли план Британии против России

    Белоруссия назвала цель провокации Литвы с беспилотником

    Пленный рассказал о служивших в «Азове» иностранных наемниках

    Нидерланды экстренно подняли истребители для перехвата неопознанного дрона

    На Украине рассказали об открывшейся «охоте» на Ермака

    Глава крупнейшего банка США предупредил о последствиях ослабления Европы

    Президент Чехии пригрозил России «жесткими мерами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok