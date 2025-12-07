Реклама

Мир
16:31, 7 декабря 2025Мир

На западе порассуждали о мыслях Европы о войне с Россией

Венгерский аналитик Кошкович: Политики Европы чаще думают о войне с Россией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Европейские политики все чаще задумываются о войне с Россией. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Самая непосредственная опасность сейчас, когда брюссельские элиты (и Лондон) полностью загнаны в угол и политически обречены, заключается в том, что они действительно начнут войну с Россией», — написал он.

По его словам, давление на руководителей европейских институтов и правительства отдельных стран достигло предела. Аналитик связал это с экономическими проблемами, миграционным кризисом и усталостью от конфликта на Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Европейского союза (ЕС) приняли решение о подготовке к войне с Россией к 2030 году, но Будапешт сделает все возможное, чтобы предотвратить такое развитие событий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
