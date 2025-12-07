Реклама

Россия
21:06, 6 декабря 2025Россия

Над регионами России уничтожили несколько беспилотников ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении восьми БПЛА ВСУ за четыре часа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за четыре часа несколько раз попытались атаковать российские регионы. В результате было уничтожено восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, больше всего летательных аппаратов было сбито над Курской и Белгородской областями — по три. Также под ударом оказалась и Брянская область, в небе над которой ликвидировали два дрона. Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа. Их уничтожили в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 6 декабря над регионами России было сбито 116 дронов ВСУ.

