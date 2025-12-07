Реклама

Новую стратегию нацбезопасности США назвали ответом Путину

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Владимир Путин на Мюнхенской конференции в 2007 году

Владимир Путин на Мюнхенской конференции в 2007 году. Фото: Johannes Simon / Getty Images

Новая стратегия нацбезопасности США стала ответом на выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

«Новая стратегия безопасности [президента США Дональда] Трампа следует путинской идее многополярного мира. (...) Стратегия принимает ключевые требования Кремля, в том числе о том, что НАТО не должна продолжать вечно расширяться», — сказано в публикации.

На Мюнхенской конференции Путин указал на попытки стран Запада сформировать однополярный мир, а также осудил расширение НАТО на восток. Он отметил, что Россия придерживается принципов многополярности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль счел стратегию нацбезопасности США залогом переговоров по Украине. По его словам, нынешняя администрация США кардинально отличается от предыдущей.

