17:12, 7 декабря 2025

Одна европейская страна отказалась признавать Палестину

Мерц заявил, что Германия отказывается признавать Палестину
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ariel Schalit / Pool / Reuters

Германия в обозримом будущем не станет признавать Палестину. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит РИА Новости.

Мерц сказал, что никто не знает, как сложатся ближайшие дни, недели и месяцы. Он отметил, что на данный момент главное — полное разоружение ХАМАС. Мерц также добавил, что, по его мнению, Палестинская автономная администрация готова допустить реформы.

«Потому что у этого государства — в кавычках — до сих пор отсутствуют все предпосылки для того, чтобы вообще быть самостоятельным государством. Еще раз: чем закончится такой процесс, не знает никто из нас», — заключил канцлер.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в скором времени состоится переход ко второй части мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе.

