Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе

Нетаньяху заявил о скором переходе ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе

В скором времени состоится переход ко второй части мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова приводит РИА Новости.

«В Газе остался последний павший заложник, который должен вернуться на родину, вскоре после этого мы перейдем ко второму этапу, который сложнее, чем первый», — сказал он.

По его словам, вторая стадия будет включать в себя разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы. При этом третий этап включает в себя дерадикализацию Газы.

Ранее Дональд Трамп обратился с официальной просьбой к президенту Израиля Ицхаку Герцогу о полном помиловании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции. Глава Белого дома охарактеризовал расследования против него как «политические и необоснованные».