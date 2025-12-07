Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 7 декабря 2025Мир

Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе

Нетаньяху заявил о скором переходе ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В скором времени состоится переход ко второй части мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова приводит РИА Новости.

«В Газе остался последний павший заложник, который должен вернуться на родину, вскоре после этого мы перейдем ко второму этапу, который сложнее, чем первый», — сказал он.

По его словам, вторая стадия будет включать в себя разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы. При этом третий этап включает в себя дерадикализацию Газы.

Ранее Дональд Трамп обратился с официальной просьбой к президенту Израиля Ицхаку Герцогу о полном помиловании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции. Глава Белого дома охарактеризовал расследования против него как «политические и необоснованные».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Российский миллиардер заговорил о смирении после разговора с Набиуллиной

    Раскрыт сбежавший в Таиланд из-за крупного проигрыша российский айтишник

    Рита Ора без бюстгальтера вышла в свет в наряде с декольте до пупка

    Минобороны рассказало о взятии под контроль еще одного села в ДНР

    На западе порассуждали о мыслях Европы о войне с Россией

    В России назвали «Миротворец» перечнем здравомыслящих людей

    На Украине рассказали о новых продвижениях ВС России

    Высокопоставленный политик высказался о визите в Россию

    Любвеобильный пассажир сорвал вылет российского самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok